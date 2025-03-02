BAKARA (İNEK) SURESİ 187.AYET: ''Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılınmıştır. Onlar (kadınlar) sizin için giysidir, siz de onlar için giysisiniz. Artık şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi arayın. Tan yerinin beyaz ipliği siyah ipliğinden sizce seçilinceye kadar yiyin için; sonra da orucu gece oluncaya kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada zevcelerinizle cinsel temas kurmayın. İşte bunlar Allah'ın yasaklarıdır....'' Orucu tarif eden ayet böyle.

Müslüman ülkelerde İslam ve Kurana inananlar bu günden itibaren oruç tutmaya başladılar.

Orucun nasıl tutulacağıyla ilgili ayet Bakara suresi 187. ayet.

Ne zaman başlayıp ne zaman orucu bozacağınızla ilgili tarif yukarıdaki ayette açıklanmış. ( Saat ve zaman kavramı bilinmediği için iplikle açıklanmış.)

Güzel ülkemizin güzel insanlarının tuttukları oruç yüreklerinin, nefsinin ıslahı için tuttuğunu unutmamaları gerekiyor.

Bu ülkede oruç tutmayanlar, farklı inanç grubundan insanlar olduğunun da unutulmaması gerekiyor.

Gene oruç tutmayan insanların oruç tutan insanlara saygı göstermeleri gerekiyor.

Evet oruç tutmayanların yemek yediği mekanlar açık olacak.

Oruç tutanların bu mekanlarda yemek yiyen insanlar karşı anlayış göstermeleri gerekiyor.

Çünkü Kurana ve Allah'a inanan insanların Kurandaki YUNUS SURESİ 99. ayeti de hatırlamaları gerekiyor.

O ayette,

'' Ben dileseydim bütün insanlığı mümin, Müslüman yapardım onların mümin olmaları için siz zorlamayın'' diyor.

Yani İslam'a inanan ve oruç tutanlarla, İslam'a inanmayan farklı inançlarda olan insanların bu güzel ülkede kardeşçe birbirine saygı içinde yaşamları en büyük dileğimiz.

Müslümanım diyen ve oruç tutan bütün Müslümanların oruçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Bir ay boyunca oruç tutmadı diye dövülen, hatta öldürülen insanların olmaması da en büyük dileğimiz.

Bu ülkedeki farklı inançtaki insanların farklı renkteki çiçekler gibi aynı bahçede yaşadığı gibi bir Türkiye özlemiyle ramazan ayının Müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum.