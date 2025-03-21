Dün arkadaşlarımın İmamoğlu'nun sorgusuyla ilgili görüşlerini paylaşmıştım.

Benim görüşüm ve sebepleri de şöyledir.

Sayın Erdoğan ne demişti?

'' İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.''

Çok haklıdır, sebebi nedir.?

İBB'nin iştirakleriyle birlikte bütçesi 17 milyar dolar.

39 ilçede yaratılan imar rantı ve AKP' yi yıllarca ayakta tutan rant ise yıllık yüz milyar dolar civarındadır.

İşte bundan dolayı İBB'yi tekrar geri almak zorundalar.

Bundan dolayı İBB'yi tekrar geri alıp Türkiye'yi kazanmak zorundalar.

İmamoğlu tutuklanacaktır ve görevden alınıp yerine kayyum atanacaktır.

Uçurumun kenarındalar, bunu yapmak zorundalar, çünkü İstanbul'un rantına ihtiyaçları var.

Önümüzdeki üç yılda bu paraya ihtiyaçları var.

Elbette yanılmayı çok isterim.

İstanbul AKP'nin beyni kalbiydi.

İstanbul gideli kalbi yavaşladı beyni çalışamaz hale geldi.

İşte bu nedenlerden dolayı 01.11 .2024 tarihinde de ''İmamoğlu'nu bir kaç ay içinde görevden alacaklar'' anlamında bir yazı da yazmıştım.

Bunun yaptıklarında bir taşla yani İmamoğlu'yla iki kuş vuracaklar.

Hem sayın Erdoğan'ın ''benim sevgilim'' dediği İstanbul'a kavuşacaklar.

Sokak eylemleri artacak Gezi türü olaylar artacak.

AKP dibe giden ve batan ekonominin faturasını da '' tam düzeltiyorduk her şey yoluna girmişti ki'' diyerek suçu sokak eylemlerine ve CHP' ye fatura edecekler.

Böylece ekonomideki başarısızlığının faturasını da üzerinden atmış olacaklar.

Önceden seçim kazanmada ''günah keçisi'' HDP, PKK ve Kürler olmuştu.

Yeni günah keçisi ise sokak eylemleri ve CHP olacaktır.

Bu konuda ne kadar mahir olduklarını söylemeye gerek yok.

Benim penceremden İmamoğlu olayı böyle görünüyor.