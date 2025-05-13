İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmak amacıyla “Rotamız Üniversite” projesini hayata geçiriyor.İZMİR (İGFA) - Konak İskelesi’nde bulunan tarihi Bergama Vapuru, bir ay süreyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için sessiz, sakin ve ücretsiz bir çalışma alanı olarak 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Gençlerin ders çalışma alanlarına yönelik ihtiyaçlarından yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümünde İZDENİZ AŞ iş birliğinde özel bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında Konak İskelesi’nde bulunan tarihi Bergama Vapuru’nda 20 Mayıs-20 Haziran tarihleri ve 10.00-22.00 saatleri arasında YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik alternatif çalışma alanı oluşturulacak.

Sessiz, konforlu ve motive edici bir çalışma ortamı sunulmasının yanı sıra öğrencilerin sınav stresini yönetme, dikkat ve zaman kontrolü gibi konularda destek almaları amacıyla stres yönetimi ve sınav kaygısı ile baş etme yolları gibi seminerler de düzenlenecek. Proje boyunca katılımcılara ücretsiz internet hizmeti ile çay, kahve ve su ikramları da sunulacak. Proje ile birlikte gençler, deniz manzarasına karşı huzurlu bir atmosferde ders çalışmanın ayrıcalığını yaşayacak.

Proje hakkında detaylı bilgilere Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün izmir.kentkutuphanesi sosyal medya hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.