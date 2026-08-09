Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Mutluluk Tırı' mahalle mahalle dolaşarak çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin mahalle mahalle dolaşan Mutluluk Tırı, Arifiye Çaybaşıfuadiye ve Adapazarı Karaman Mahallesi'nde çocuklarla buluştu.

Animasyon, film gösterimleri, oyunlar, yüz boyama, balon şişirme ve çeşitli ikramlarla renklenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi, yaz akşamlarının keyfini aileleriyle birlikte çıkardı. Mutluluk Tırı'nın sıradaki durağı ise Sapanca olacak.

'Bir Tır Mutluluk' adı altında düzenlenen etkinlikler son olarak Arifiye'nin Çaybaşıfuadiye ve Adapazarı'nın Karaman Mahallesi'nde düzenlendi.

YAZ AKŞAMLARINA KEYİF KATIYOR

Animasyon ve film gösterimleri, oyunlar, yüz boyama, balon şişirme ve birçok farklı aktiviteyle çocukların yaz akşamlarına kahkaha katılıyor. Birbirinden renkli ikramların yer aldığı programlarda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de yaz akşamlarının keyfini çocuklarıyla birlikte yaşıyor.