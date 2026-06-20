Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen Karneval Çocuk Şenliği, İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) başladı. İki gün sürecek etkinliklerde çocuklar birbirinden renkli aktivitelerle yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yaparken, aileler de onların mutluluğuna ortak olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne alacak olan öğrencileri Karneval Çocuk Şenliği'nde buluşturdu. İzmit Millet Bahçesi'nde 20 Haziran Cumartesi günü (bugün) başlayan etkinliklerde çocuklar gün boyu sürecek atölyeler, oyun alanları, yarışmalar ve sahne gösterileriyle keyifli vakit geçirecek.

ATÖLYELER VE ETKİNLİKLER

Fuar Park'ın içerisindeki şenlik alanında kurulan etkinlik noktalarında çocuklar; yüz boyama, vitray boyama, 3D boyama, ahşap topaç ve rüzgârgülü yapımı gibi birçok atölyeye katılma imkânı buluyor. Ayrıca sanal gerçeklik deneyimleri, spor etkinlikleri ve eğlenceli yarışmalar da çocukların ilgi odağı haline gelirken, bir yandan eğlenen çocuklar diğer yandan yeni beceriler kazanarak verimli vakit geçiriyor.

KARNEVAL YARIN DA DEVAM EDECEK

İzmit Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve ilk gün itibariyle büyük ilgi gören Karneval Çocuk Şenliği, 21 Haziran Pazar günü de (yarın) birbirinden renkli etkinlikler, atölyeler ve sahne gösterileriyle devam edecek. Çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi sunan organizasyon, yaz tatiline coşkulu bir başlangıç yapılmasına katkı sağlıyor.