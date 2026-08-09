Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, dünya klasikleri arasında yer alan 'Zorba' bale gösterisiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Hierapolis Antik Tiyatrosu'nu dolduran 12 bini aşkın sanatsever, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği muhteşem bir geceye tanıklık etti.

DENİZLİ (İGFA) - enizli Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Ağustos ayının en görkemli buluşmasına sahne oldu.

Mayıs ayında 'Troya' ile başlayan, ardından 'Kuğu Gölü' ile devam eden sanat şöleni, Yunan besteci Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleri ve Nikos Kazancakis'in ölümsüz eserinden uyarlanan 'Zorba' balesi ile zirveye ulaştı.

Binlerce yıllık geçmişe sahip Hierapolis Antik Tiyatrosu, kapılarını 12 bini aşkın sanatsevere açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım desteği, organize edilen giriş-çıkış planlaması ve ücretsiz e-bilet uygulaması sayesinde sanatseverler, bu tarihi geceye katılım sağladı.



'SANAT, BİR TOPLUMU BİRBİRİNE BAĞLAYAN EN GÜÇLÜ KÖPRÜDÜR'



Binlerce yıllık tarihin gölgesinde gerçekleştirilen bu eşsiz buluşmanın önemine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, binlerce yıllık bir sahnede, tarihin kokusuyla bugüne uzanan bu yolculukta sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Denizli'mizi bir sanat şehri vizyonuyla taçlandırmak için çıktığımız bu yolda, bugün tarihin kalbinde, Hierapolis'te, binlerce hemşehrimizle birlikte bir sanat ziyafetine daha tanıklık ediyoruz. Dünyaca ünlü eserleri, antik kentimizin büyüleyici atmosferinde halkımızla ücretsiz buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Sanat, bir toplumu birbirine bağlayan en güçlü köprüdür. Bu köprüyü burada, tarihin içinde hep birlikte kurduk.'



'SANATIN IŞIĞI DENİZLİ'NİN KILCAL DAMARLARINA ULAŞACAK'



Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne ve tüm sanat dostlarına Ege'nin sanat şehri Denizli adına teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, asıl alkışı ve sevgiyi sanatçıların hak ettiğini vurgulayarak, 'Bizler sadece buna aracılık ediyoruz ve biliyoruz ki bu şehrin insanları kadim kültürlerden bugünlere gelen, sanatı ve kardeşliği seven insanların çocuklarıdır' dedi. Şehrin mutluluğunu ve kültürünü her geçen gün birlikte büyüteceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, sanatın bu şehrin her noktasına, en kılcal damarına kadar ulaşmasını sağlayacaklarını ifade ederek, 'Annelerin, kadınların ve gençlerin kaygı duymadan, kültürle mutlu oldukları bir şehri birlikte büyütüyoruz. Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak en büyük düsturlarımızdandır' mesajını paylaştı.



ANTİK SAHNEDE UNUTULMAZ BİR GECE



Yaşam sevinci ve özgürlük temalarının işlendiği gösteri, antik tiyatronun büyüleyici atmosferiyle birleşince ortaya çıkan tablo izleyenleri hayran bıraktı. Yaklaşık iki saat süren ve sanatseverlerin soluksuz takip ettiği dev yapım, etkileyici koreografisiyle izleyicilere adeta bir sanat ziyafeti sundu.

Müziklerin ve dansın kusursuz uyumu izleyenlerde derin bir hayranlık uyandırırken, finalde sergilenen coşkulu performans antik tiyatroyu dolduran binlerce kişiyi büyüledi. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen gösteri, antik kentin binlerce yıllık tarihi dokusuyla bütünleşerek hafızalardan silinmeyecek unutulmaz anlara sahne oldu.



SAHNE KARANFİL VE GÜLLERLE KAPLANDI



Gösterinin sonunda sahneye gelen ve uzun süre ayakta alkışlanan bale sanatçılarına, sanatseverler tarafından karanfil ve güller yağdırıldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp'in de katıldığı gecenin finalinde, Bale Başkoreografı İbrahim Eren Keleş ile Solist Bale Sanatçıları Sultan Erol, İlhan Durgut, Umutcan Arzuman, Berkay Saraçoğlu ve Serapsu Gürman Yaşar'a katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş tarafından plaket takdim edildi.