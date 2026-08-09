Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'nin en büyük gücünün genç nüfus olduğunu belirterek, eğitimden istihdama, üretimden teknolojiye kadar her alanda gençlere daha fazla fırsat sunulması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde belirleyici bir role sahip olduğunu söyledi. Gençlere yapılacak yatırımların ülkenin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirten Çelik, eğitim, istihdam, üretim ve teknoloji başta olmak üzere gençlerin önünü açacak politikaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güçlü devletlerin temelinde iyi yetişmiş, üretken, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerin bulunduğunu vurgulayan Çelik, 'Bugün gençlerimize yapacağımız her yatırım, yarın ülkemizin kalkınmasına yapılmış en büyük katkıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

'GENÇLER YALNIZCA İŞ ARAYAN DEĞİL, ÜRETEN BİREYLER OLMALI'

TÜRKYED olarak gençlerin yalnızca iş arayan değil; üreten, araştıran, geliştiren ve ülkesine değer katan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Çelik, bu hedefin hayata geçirilmesi için kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin eğitim hayatından çalışma yaşamına geçiş süreçlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Çelik, gençlerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri alanların artırılması gerektiğini kaydetti.

Gençlerin geleceğe yönelik umutlarının güçlendirilmesinin Türkiye'nin geleceği açısından kritik olduğunu belirten Çelik, gençlere güvenen ve onların fikirlerini dikkate alan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, 'Gençlerimizi dinleyen, onlara güvenen ve fırsat veren bir anlayışla hareket etmek zorundayız. Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü, bilinçli ve üreten bir gençlikten geçmektedir. Bugün atacağımız doğru adımlar, yarın çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır' dedi.

TÜRKYED'in yalnızca tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında değil, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren farklı konularda da görüş ve öneriler ortaya koymaya devam edeceğini belirten Çelik, gençlerin üretim süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin önemine işaret etti.