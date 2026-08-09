Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde Gökdere ve Söğütdere mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 500 metrelik yolda sathi kaplama çalışması başlattı.

MANİSA (İGFA) - Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yollar sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve bakım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Gökdere ve Söğütdere mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Toplam 12 bin 500 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında, zeminin dayanıklılığını artırmak amacıyla 12 bin ton temel malzeme ile 3 bin ton mıcır kullanılıyor. Çift kat soğuk asfalt (sathi kaplama) uygulaması sayesinde yolun daha uzun ömürlü ve güvenli hâle getirilmesi amaçlanıyor. Sahada yürütülen çalışmalarda bir yükleyici loder, iki distribütör, üç asfalt kombi ve bir silindir görev yapıyor. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yolun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Sorumlusu Ahmet Işıktaş, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla Kula ilçesi Gökdere ve Söğütdere mahalleleri arasında toplam 12 bin 500 metre uzunluğundaki yolda, 3 bin ton mıcır ve 12 bin ton temel malzeme kullanılarak çift kat soğuk asfalt (sathi kaplama) çalışması yapıyoruz. Mahallemizde bir yükleyici loder, iki distribütör, üç asfalt kombi ve bir silindir ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü Manisa'ya Sözümüz Var' diye konuştu.

Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Kayalı, '10 yıldır yollarımız bozuktu, asfalt yoktu. Taleplerimiz doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde asfaltlama işlemi başladı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yolumuz, yapılan yamalar nedeniyle iyice bozulmuştu. Taleplerimiz doğrultusunda düzenlendi. Çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.