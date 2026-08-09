AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 2024 yılında Tokat Sulusaray merkezli depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde, Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle inşa edilen afet konutlarında yaşayan aileleri ziyaret etti. Konutların, AFAD tarafından sağlanan 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli kredi desteği ve ailelerin kendi katkılarıyla tamamlandığı bildirildi.

YOZGAT (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli depremden etkilenen Yozgat'ta yürütülen konut çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte Kadışehri ilçesi Ovacık Köyü'nde Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle inşa edilen yeni konutları ziyaret etti.

2 YIL ÖDEMESİZ, 20 YIL VADELİ KREDİ DESTEĞİ

AFAD'ın devlet adına sağladığı 2 yıl ödemesiz ve 20 yıl vadeli kredi desteği ile ailelerin kendi katkıları kullanılarak inşa edilen konutların tamamlanmasının ardından, depremden etkilenen vatandaşlar yeni evlerine yerleşti.

Ziyarette ailelerle bir araya gelen Pehlivan ve Özkan, vatandaşlara yeni yuvalarının hayırlı olmasını dileyerek evlerinde sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşamalarını temenni etti.

Ziyarete AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Elif Bağ, Kadışehri Kaymakamı Ahmet Hakan Özel, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Habip Güneş, AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.