Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı ekipler sahada yoğun mesai yürütüyor.

ORDU (İGFA) - Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinden itibaren özellikle Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı ekipler sahada yoğun mesai yürütüyor.

Geçtiğimiz yıllarda karla mücadeledeki özverili çalışmalarıyla takdir toplayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteorolojiden gelen uyarıların ardından gerekli tüm tedbirleri aldı. Yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuz haline geçen ekipler, gece boyunca yolların açık kalması için aralıksız çalıştı.

Zincirsiz yola çıkan bazı araçların ulaşımda güçlük yaşadığı noktalarda da ekipler hızla müdahale etti. Kabadüz ve Mesudiye'nin yüksek kotlarında etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada hazır bekliyor.