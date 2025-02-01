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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla “0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı gerçekleştirecek.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla “0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı düzenliyor. 0-3 Yaş Çocuklarda İletişim”eğitim programında Psikolog Ezgi Özen ve Psikolog Okan Işık konuşmacı olarak yer alacak. Çocuk gelişim dönemleri, 0-3 yaş arası dönemi gelişim özellikleri, 0-3 yaş arası çocuklarla iletişim, ebeveyn tutumları, çocuklarda istenmeyen davranışları önleyici tutum önerileri konularının ele alınacağı eğitim programında konuşmacılar tarafından ebeveynlere kitap önerilerinde de bulunulacak.

Nilüferli çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi

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