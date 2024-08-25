ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi, sokaklara atılan izmaritler konusunda vatandaşları uyardı. Belediye ekipleri, sokak ve caddelere atılan izmaritleri tek tek topladı.

Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sigaranın insan sağlığına olan zararlı etkileri dışında, yangın oluşturma riski, çevre kirliliği, toprak ve su kaynaklarına verdiği zararları hep birlikte görüyor ve izliyoruz.

Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan düzenli temizlik çalışmalarına rağmen cadde ve sokaklara, sahillere, mazgallara ve kent genelinde çeşitli noktalara gelişigüzel atılmaya devam eden sigara izmaritleri, sebebiyet verdiği ciddi görüntü kirliliğinin yanı sıra yapılan çalışmaların da görünür olmasını engelliyor.

Bizlere ev sahipliği yapan kentimiz tarih, turizm, doğa gibi pek çok özelliği nedeniyle yerli ve yabancı misafirleri de ağırlıyor. Dolayısıyla temizlik konusu kentimizin imajı açısından da büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda; temiz bir kent temiz bir çevre için yürütülen tüm çalışmaların destekleyici unsurunun iş birliği olduğunu bir kez daha yineleyerek hemşehrilerimizden izmarit atıklarını kentin pek çok bölgesinde bulunan izmarit atık noktalarına atmalarını, çevre ve halk sağlığı adına azami duyarlılığı göstermelerini diliyor, hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." denildi.