Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısı ile kentte tören düzenlendi. Vali Vekili Recep Yüksel, çocuklarla birlikte Atapark’ta bulunan Atatürk heykeli önüne çiçek bıraktı. Daha sonra çocuklar, Atatürk’ün Çankırı’ya gelişini temsilen klasik bir araca binerek arkasındaki toplulukla birlikte Anıt alanına geldi.ÇANKIRI (İGFA) - Atatürk Anıtı önündeki törende ise Vali Vekili Recep Yüksel, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını öperek sporculardan teslim aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt alanına belediyenin çelengi bırakıldı.

Tören konuşması gerçekleştiren Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Şapka İnkılabı’nın sadece çağdaş ve ortak giyim tarzında birlik ve beraberliğin değil, yaşam ve düşünce tarzında uygar milletlerin gerisinde olmadığımızın, her daim aynı noktada ya da ilerisinde yer aldığımızın en önemli sembolü olduğunu vurguladığı konuşmasında “ Böylesine önemli tarihi bir adım ve kararın ilk olarak Çankırı’da, Çankırı halkı ile birlikte somutlaştırılması bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Başkent Ankara’dan yola çıkan Atatürk’ün panama şapkasını giyerek, modern dünya ile ortak hareketinin ilk merkezi, Çankırı olmuştur.” dedi. Esen şu sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Yarenliği Bizden Daha İyi Kim Bilebilir?”

Tarihinde çok savaş görmemiş memleketimizin, en çok şehit veren illerin başında gelmesi, büyük bir heyecan ve inanç ile Atasını karşılaması, hayati ve milli davalarda çok önemli ve ağırlıklı bir yere sahip olduğumuzu göstermektedir. Bizler Çankırılı olarak her şeyden önce yareniz. Yani; kardeşiz, dostuz, yandaşız. Yurdunu, milletini, memleketini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda canını bile sakınmayan yüksek ahlaklı insanlarız. Anadolu’nun yansıması, bozkırın çocuklarıyız! Zor ve çetin şartlarda yarenliği bizden daha iyi kim bilebilir, bizden daha iyi kim yarenlik edebilir?

“Atamızdan Aldığımız Feyz ile Memleketimizin Bugününü ve Yarınını Planlıyoruz”

Geçtiğimiz hafta 3. Uluslararası Çankırı Tuz Festivalimizi düzenledik. Halkımızı 12 noktada gece gündüz etkinlikleri ile buluşturduk. 90 yıl önceki tenezzüh trenlerini yeniden canlandırdık. Tarımsal faaliyetlerimizi arttırıp ata tohumlarımızı yeniden çoğalttık. Tuz Mağaramızı Yer Altı Tuz Şehri olarak Dünya turizmine açtık. Geçmişinde gurur duyulacak bir mücadelenin geçiş noktası olan memleketimizin, turizm, ekonomi, kültür, sanat ve spor alanlarında dinamiklerini doğru yöntemler ile harekete geçirerek, Atamızdan aldığımız azim ve feyz ile bugününü ve yarınını planlıyoruz. Gelecek nesillerden beklentimizden önce onlara verdiğimiz sözler var. Rabbimin yardımıyla, neslimize güzel bir Çankırı, güzel bir ülke bırakmadan gitmeyeceğiz. İnsanlar ölür, ama fikirler daima yaşar. Ulu Önder Atatürk, aramızda olmayabilir, ama fikirleri ve idealleri yaptığımız her işte bizlere yol göstericidir. Bizim en büyük rehberimizdir. Bundan dolayıdır ki; Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti, kendisinin de ifade ettiği gibi ilelebet payidar kalacaktır.

Katılımcılar Atatürk Odasını ve Fotoğraf Sergisini Gezdi

Ardından protokol ve katılımcılar, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezindeki odayı ziyaret etti. Etkinliklerin sonunda Atatürk'ün İstiklal Yolu güzergâhındaki Şapka Devrimi ziyaretlerini gösteren fotoğraf sergisi gezildi.