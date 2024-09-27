Beğendik’te bir süreden beri Beykent Mahallesi’nde devam eden doğal gaz çalışmaları sonucu, önceki gün Beykent Mahallesi doğal gaz ile buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, yaptığı açıklamada Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın katılımlarıyla Beykent Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Sitesi'nde doğalgaz ateşini yakıp konutlara gaz açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Gülver, doğalgazın gelişinde en baştan itibaren emeği geçenlere de teşekkür etti.

"Milletvekilimiz Fatma Aksal başta olmak üzere önceki dönem belediye başkanlarımız Nuran Uslu ve Muhammet Örnek’e, EPDK Başkanlığımıza, GAZDAŞ ve PALMET Enerji firmalarımıza şahsım ve beldemiz adına teşekkür ediyorum" diyen Başkan Gülver, "Sitemizde bizleri ağırlayan Yöneticimiz Adem Tufan ve ilk doğalgaz ateşinde bizlere kahve yapıp ikram eden Sultan hanıma ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede Aydoğan ve Kemalpaşa Mahallelerimizi de doğalgaza kavuşturacağız" dedi.