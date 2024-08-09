Büyük Birlik Partisi’nin Aziziye İlçe Başkanlığı’na Aziziye İlçesinin sevilen esnafı Eşref Güngörmüş getirildi. ERZURUM (İGFA) - Ankara’da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir süre görüşen Büyük Birlik Partisi (BBP) Aziziye İlçe Başkanı Güngörmüş, yaptığı açıklamada, “ Bu dava halka hizmet, Hakka hizmettir. Kalbimiz de kapımız da tüm Aziziyeli vatandaşlarımıza açıktır” dedi.

Birlik, beraberlik içinde önemli dava yolunda hizmet etmenin onurunu yaşayacağını ifade eden Başkan Eşref Güngörmüş, “Öncelikle beni Aziziye İlçe Başkanlığı görevine getirerek layık gören kıymetli Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’ye İl Başkanımız Ahmet Eşref Yılmaz’a teşekkür etmek istiyorum. Gönüllere girmek hizmet ehli olmak gecesini gündüzünü devleti için milleti için hak yoluna mücadele ederek çalışacak olanların yeridir.

“BU DAVA HALKA HİZMET, HAKKA HİZMETTİR”

“Bu dava şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bize emanetidir. Bu dava genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin her daim yaptığı gibi güçlü değil haklının yanında zalimin değil mazlumun yanında ve her ne olursa olsun devletin menfaatinin milletin istikbalini düşünerek yol yürüyenlerin oluşturduğu bir birlik davasıdır. Bu davaya gönlüyle duasıyla destek verenlerin istediği gibi ilçe halkımıza hizmet edecek ve bu bayrağı hakkıyla taşıyacaklardır.

Aziziye İlçemizde kıymetli henşehrilerimizle kısa zamanda çok güzel işlere imza atacağımızın inancı ben de tamdır, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.