Büyük Birlik Partisi (BBP) Mudanya İlçe Başkanı Melek Karabay, Bursa İl Başkanlığı ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yönetim kurulu ile birlikte Mart ayı başındaki devraldıkları görevi iade etme kararı aldıklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' anlayışıyla hareket ettikleri vurgulandı.

Melek Karabay, Mudanya'ya ve partiye hizmet etme gayreti içinde olduklarını belirterek, Bursa İl Başkanlığı'nın ilçe teşkilatına karşı tutumunun yapıcı olmaktan uzak olduğunu ifade ederek, bu durumun görev yapmayı imkânsız hale getirdiğini söyledi. Karabay, açıklamasında, 'Gelinen noktada, Mudanya İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mazbatamızı almadan görevi geri iade etmeye karar vermiş bulunmaktayız' ifadelerini kullandı.