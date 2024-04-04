Ak Parti'nin kesin gözüyle baktığı ilçelerden biri de Bayrampaşa'ydı. Ancak Yıllardır Bayrampaşa'da toplumun her kesimiyle diyalog kuran CHP Adayı eğitimci Hasan Mutlu, sokakta da etkisini gösterdi. %41.63 oy alan Ak Parti'nin adayı Av. İlknur Kovaç'a 4 puanlık farkla öne geçen Mutlu %46.67oy aldı.

Bayrampaşa'da yeni eğitimciyeni Belediye Başkanı Hasan Mutlu yaptığı teşekkür konuşmasında; “CHP Bayrampaşa İlçe başkanlığımız başta olmak üzere , örgütümüzün mensuplarına ,STK temsilcilerimize ve tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü en içten teşekkür ederim diyen, Mutlu Huzurlu bir Bayrampaşa için ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz’’ dedi.

Önümüzdeki günlerde mazbatasını alacak olan yeni başkan Hasan Mutlu görevini devir teslim töreninde devralacağı bekleniyor.