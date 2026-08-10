BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yenişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaz Okulu Kapanış Programı'na katılarak öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Yaz dönemi boyunca devam eden program kapsamında yaklaşık 240 öğrenci; Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, hadis-i şerifler, görgü kuralları ve akıl-zekâ oyunları eğitimlerinin yanı sıra gezi ve yüzme etkinlikleriyle hem eğitici hem de keyifli bir tatil süreci geçirdi.

Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaz okullarının çocukların bilgi, ahlak ve karakter gelişimine sunduğu katkıya dikkat çekti. Milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade eden Başkan Özel, TÜGVA'nın gençlerin kültür ve medeniyet değerleriyle yetişmesindeki rolünü vurguladı. Gençlik projelerine ve kurumlar arası iş birliğine verdikleri öneme değinen Başkan Ercan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Yenişehir Belediyesi olarak eğitime, gençliğe, kültüre, sanata ve spora yönelik her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğini güçlendirerek gençlerimize yönelik yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Gençliğe yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır.'

Yaz okulunun hayata geçirilmesinde katkısı olan kurumlara ve eğitmenlere teşekkürlerini ileten Başkan Özel; TÜGVA Bursa İl Teşkilatı, TÜGVA Yenişehir Temsilciliği, eğitmenler, gönüllüler ve destek veren tüm paydaşları tebrik ederek mezun olan çocuklara başarılar diledi.