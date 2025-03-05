AK Parti Osmangazi Teşkilatı, önceki dönem ilçe başkanı Bayram Yıldız’ı vefatının yıldönümünde unutmadı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve teşkilat üyeleri, Bayram Yıldız’ın kabrini ziyaret ederek dualar okudu.BURSA (İGFA) - Anma programında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Bayram Yıldız’ın teşkilata ve ilçeye kattığı değeri vurgulayarak, “Bayram Başkan, davasına gönülden bağlı, özverili bir İlçe Başkanıydı. Onun emeklerini ve bıraktığı izleri asla unutmayacağız” dedi.

Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise, “Bayram Yıldız başkanımız, her daim teşkilatımıza yol gösteren, fedakârca çalışan bir dava adamıydı. Onu hayırla yâd ediyor, Rabbimden rahmet diliyoruz.”ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.