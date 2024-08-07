Mardin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım aracında görevli Sürücü, bayılan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Toplu ulaşım aracında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ömerli-Artuklu seferini yapan İzzettin Cangi, dün Ömerli ilçesinden yolcuları alarak Artuklu ilçesine doğru hareket etti. Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi Artuklu Belediyesi otobüs durağında durduğu saat 13.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir vatandaş toplu ulaşım aracında bayıldı. Yaşananları güvenlik kamerasından gören sürücü, sağlık durumunu öğrenmek için yolcunun başına gitti. Baygın yolcuya ilk müdahale araç içerisinde yolcular ve sürücü tarafından yapıldı.

Yaşananları Amirine haber veren sürücü daha sonra güzergâhından çıkarak içerisindeki vatandaşlarla birlikte yolcuyu Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırarak 112 Acil Sağlık Ekibine teslim etti.

Toplu ulaşım aracı içerisinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.