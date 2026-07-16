Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'ta hayata geçirilecek Kırklartepe Barajı Sulaması Projesi için 2,4 milyar liralık yatırım yapılacağını açıkladı. Projeyle 57 bin 700 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt'un tarımsal üretim kapasitesini artıracak Kırklartepe Barajı Sulaması Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, 2,4 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında Bayburt'ta 57 bin 700 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağını duyurdu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal verimliliğin artırılması ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması hedeflenirken, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 520 milyon lira ilave katkı sağlanmasının öngörüldüğünü belirten Yumaklı, 'Bayburt'umuzun verimli toprakları için dev bir adım atıyoruz' ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, paylaşımında yatırımın Bayburt'a ve üreticilere hayırlı olmasını temenni ederek, projenin bölge tarımına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

???? Bayburt'umuzun verimli toprakları için dev bir adım atıyoruz.



???? 2,4 milyar lira yatırımla Bayburt'a kazandıracağımız Kırklartepe Barajı Sulaması;

???? 57 bin 700 dekar araziyi modern sulama ile buluşturacak,

???? Ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlayacak.: pic.twitter.com/KRERx7wXt2 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 16, 2026