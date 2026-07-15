Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yatırım, üretim ve istihdamı destekleyecek yeni kararlarını açıkladı. Kurul, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nin büyüklüğünü 750 milyar TL'ye çıkarırken, imalat sanayine yönelik 250 milyar TL'lik yeni kredi paketini de hayata geçirecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, küresel ekonomide yaşanan jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile ticaret zincirlerindeki yeniden yapılanmanın ekonomiler açısından hem risk hem de yeni fırsatlar oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, uygulanan ekonomi politikaları sayesinde Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin güçlendiği belirtilerek, ülkenin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü ve işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiği ifade edildi. Bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin cari açık üzerinde sınırlı bir etki oluşturmasına rağmen, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi. Dezenflasyon sürecinin de yılın kalan bölümünde devam etmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Kurul, reel sektörün finansmana erişimini güçlendirecek önemli destek paketlerini de duyurdu. Buna göre, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın bütçesi 750 milyar TL'ye yükseltilecek. Ayrıca imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygun koşullu 250 milyar TL tutarında yeni bir kredi paketi devreye alınacak.

Toplantıda istihdam politikaları da ele alındı. İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilirken, özellikle gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımda dezavantaj yaşayan kesimlerin istihdama kazandırılmasına yönelik yeni politikaların hayata geçirileceği ifade edildi.

EKK açıklamasında, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik reform çalışmalarının da devam ettiği belirtilerek, TBMM Genel Kurulu gündemindeki 12. Yargı Paketi ile yargı süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve yatırımcılar açısından hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kurul, Türkiye'nin jeostratejik konumu, güçlü üretim ve lojistik altyapısı ile genç ve nitelikli iş gücü sayesinde küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurgularken, yüksek katma değerli yatırımları destekleyen yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ölçekte güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.