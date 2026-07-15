Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şu ifadeleri kullandı: '15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve millî iradesine sahip çıkarak tarih yazdığı, birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır.

Aziz milletimiz, o karanlık gecede hiçbir ayrım gözetmeksizin tek yürek olmuş; vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak büyük bir cesaret ve fedakârlık örneği sergilemiştir. Bu asil duruş, milletimizin özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin en güçlü göstergesi olarak tarihe geçmiştir.

Bugün bizlere düşen görev; 15 Temmuz'da ortaya konulan millî birlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmak, ülkemizin huzuru, güveni ve geleceği için aynı kararlılıkla çalışmaya devam etmektir.

Bu vesileyle, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni ederek 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü saygı ve minnetle anıyorum.'