Enerji ve sanayi sektörünün küresel oyuncularından ŞA-RA Enerji'nin 8 Temmuz'da başlayan ve 3 gün süren talep toplama dönemine yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL (İGFA) - ŞA-RA Enerji'nin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arz sürecinde, 8-9-10 Temmuz'daki talep toplama dönemi başarıyla tamamlandı.

Toplam 6,23 milyar TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en yüksek halka arz büyüklüğünü oluşturan ŞA-RA Enerji'nin talep toplama sürecinde, tahsisatın 3,77 katı talep toplandı. Rekor büyüklüğüne karşın yoğun ilgi gören ŞA-RA Enerji talep toplama sürecinde, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubunda tahsisatın 12,90 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılarda tahsisatın 5,01 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılarda ise tahsisatın 2,74 katı olarak gerçekleşen talepler dikkat çekti.

729 BİN 560 YATIRIMCIYA DAĞITIM GERÇEKLEŞTİ

Böylece ŞA-RA Enerji 6,23 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 89 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında; 728.823 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 344 adet yüksek talepte bulunan yatırımcıya, 115 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya, 15 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve 263 adet grup çalışanına olmak üzere toplamda 729.560 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiş oldu. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise; yurt içi bireysel yatırımcılar için %38, yüksek talepte bulunan yatırımcı grubu için %10, grup çalışanları yatırımcı grubu için %2, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %25 olarak gerçekleşti.

ŞA-RA Enerji hisseleri, 17 Temmuz'da düzenlenecek Gong Töreni ile birlikte 'SARAE' kodu ile Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlayacak.