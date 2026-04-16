Batman'ın Kozluk ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi verildi.
BATMAN (İGFA) - Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim hemşiresi Çağla Konak tarafından, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında Tosunpınar İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelindi.
Gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere kişisel hijyenin önemi, temizlik alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle desteklenen programda, öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.
Yetkililer, çocuklarda erken yaşta hijyen bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekerek, benzer eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: RSS