Eğlenceli ve öğretici etkinliklerle desteklenen programda, öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere kişisel hijyenin önemi, temizlik alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı.

BATMAN (İGFA) - Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim hemşiresi Çağla Konak tarafından, 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında Tosunpınar İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelindi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.