Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, çocukların dijital dünyada bilinçli ve güvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla, Mezitli Çocuk Kampüsü ile Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde 'Siber Güvenlik' konulu eğitim programı düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; çocuklara güvenli internet kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, dijital ayak izi ve çevrim içi ortamda haklarını bilmenin önemi anlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR, ÇOCUKLARI DİJİTAL DÜNYANIN TEHLİKELİ YÖNLERİNE KARŞI BİLİNÇLENDİRİYOR

Ortaokul öğrencilerinin ve çocuk kampüsü öğrencilerinin katılım sağladığı program kapsamında; Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu Akat Özkale, çocuk hakları ve dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilgilendirme yaptı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Dilber Öktem siber zorbalık eylemlerini detaylı örneklerle aktarırken, Avukat Ronya Miray Dağ tarafından çocuklara dijital ortamda sahip oldukları haklar ve karşılaşabilecekleri riskler anlatıldı.

Eğitimin devamında Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi'nden polis memuru Murat Çam; güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı, siber güvenlik, dijital ayak izi, sosyal medya güvenliği ve internet ortamında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri aktardı.

Güvenli internet kullanımına yönelik önemli ipuçları paylaşarak, çocukların bu konuda bilinçli vatandaş olmalarının önemine dikkat çeken Çam, acil telefon hatları ve çevrim içi ihbar adreslerini de paylaştı. Eğitimin sonunda katılımcılara, Mezitli Çocuk Kampüsü Hobi Atölyesi'nde yapılan sukulent aranjmanları hediye edildi.