Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık yüzde 60-70 oranında kayıp kaçağın oranının olduğu Ayvalık’ta başlattığı “Şebeke Rehabilitasyonu Çalışmaları” tüm hızıyla sürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık’ta içme suyu kayıplarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürdürülebilir su yönetimi kapsamında BASKİ tarafından başlatılan çalışmalarla 10 günde 55 km saha tarandı.

Yeraltı dinlemede 8 arızaya ulaşılmasıyla 8 bin 640 kişinin kullanacağı kadar su kaybının önüne geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık yüzde 60-70 oranında kayıp kaçağın oranının olduğu Ayvalık’ta başlattığı “Şebeke Rehabilitasyonu Çalışmaları” tüm hızıyla sürüyor. Halkın sağlıklı suya kavuşması için ilk olarak Ayvalık’ın altyapısında büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürdürülebilir su yönetimi kapsamında çalışmaları hızlandıran BASKİ ekipleri, teknolojik yöntemlerle anında arıza tespiti yapıyorlar. 180 gün sürecek bir çalışma programıyla yeraltındaki fark edilmemiş su patlaklarının onarımı hedefleniyor.

10 GÜNDE 55 KİLOMETRELİK SAHA TARANDI

BASKİ’nin Ayvalık’ta içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ve izole alt bölge şebekelerinin oluşturulması çalışmaları kapsamında 10 gün içinde 55 kilometre saha tarandı. Bu çalışmalar sonucunda; 29 kayıp vana konumu tespiti, 96 vana pozisyonu tespiti yapıldı. 7 kaçak tespiti yapan ekipler, 4 arızanın da onarımını gerçekleştirdiler. Yapılan saha çalışmalarında içme suyu temin hattındaki 4 arızanın onarımı sonucunda 20 ltsn kazanım sağlanırken yaklaşık 8 bin 640 kişinin kullanacağı kadar su kaybının önüne geçildi.

BASKİ’DEN AYVALIK’TA ETKİN ÇALIŞMA

Ayvalık’taki “Şebeke Rehabilitasyonu Çalışmaları” kapsamında izole alt bölge şebekeler daha küçük kontrollü alanlara bölünerek su kayıpları anlık takip ediliyor. Basınç ve su kalitesi yönetimi sağlanarak, bilinmeyen ve yetersiz çaplı hatlar tespit ediliyor. BASKİ ekiplerince bölgede gerekli iyileştirmeler yapılmasının ardından şebeke dijital harita sistemine işlenerek daha verimli yönetilmesi sağlanıyor. Abone sayaç ve tesisat kontrollerini yapan BASKİ ekipleri kaçak ve usulsüz su kullanımıyla etkili bir şekilde mücadele ediyor. Hidrolik modelleme ile şebekenin basınç ve debi değerleri ideal hale getiriliyor.

SU KAYIPLARI TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE TESPİT EDİLİYOR

Çalışmanın ilk kısmında bulunan yer altı dinleme sürecinin başlamasıyla kısa sürede yüzeye uzak noktalarda 8 içme suyu şebeke hattı arızası tespit edilmiş olup, büyük 5 arıza BASKİ ekipleri tarafından giderildi. Bulunan her arızaya ekiplerin hızlı müdahale çalışmaları devam ediyor. Ayvalık’ta hızlı nüfus artışı ve özellikle yaz aylarında değişkenlik gösteren nüfus sayısı nedeniyle artan su talebi için mevcut şebekedeki kayıpların azaltılması için çalışmaları hızlandıran BASKİ, yeni su kaynakları arayışının yanı sıra mevcut şebeke sisteminin de daha verimli hale getirilmesi için çalışıyor. Sürdürülebilir ve verimli bir su yönetimi hedefleyen BASKİ ekipleri Ayvalık’ta Şebeke Rehabilitasyonu Projesi ile turizm cenneti ilçenin yazı rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirmesini hedefliyor.