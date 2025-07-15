Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın tüm birimlere yönelik kaynakların etkin ve verimli kullanılması talimatı doğrultusunda Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) 16 aylık süreçte 98,5 milyon TL tasarruf sağladı.BALIKESİR (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana “Kul hakkı yemeden, kul hakkı yedirmeden çalışıyoruz” diyen ve kamu kaynaklarının doğru kullanılması için tüm daire ile iştiraklere talimat veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 16 ayda yaklaşık 98.5 milyon TL tasarruf sağladı. Önceki dönemden devralınan ağır borç yüküne rağmen yatırımların aksamadan devam edebilmesi için tasarruf yaparak harcamaları azaltan BASKİ, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişebilmesi için 20 ilçenin tümünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DİJİTALLEŞME İLE 24 MİLYON TASARRUF

Kente hizmet sunarken tasarruf önlemleri kapsamında 16 aylık süreçte dijitalleşme ile 24 milyon TL tasarruf sağlayan BASKİ, tüm resmi yazışmalarda mümkün olduğunca elektronik belge kullanılmasını sağlayıp atık kağıt israfına da son verdi. Özellikle basım giderlerini önemli ölçüde kısan BASKİ, afiş, broşür gibi tanıtım giderlerinden 1 milyon TL tasarruf sağladı.

YAKIT GİDERLERİNDEKİ İSRAF SON BULDU

Hizmet araçları ve iş makinelerinin tahsis edildikleri amaca uygun kullanılmasını sağlayan BASKİ, taşıtların daha az yakıt tüketimi sağlaması için gereken tüm önlemleri aldı. Daha az araçla daha fazla iş yapılmasını sağlayan BASKİ, 3 ayda araçların yakıt giderinden 2.5 milyon TL tasarruf sağladı.

GİDERLER ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KISILDI

Tasarruf önlemleri kapsamında yatırım planları yapılırken gerçek ihtiyaç miktarını aşan ve atıl kapasite yaratan yatırımlardan kaçınan BASKİ, ihale tenzilatlarından kaynaklı 36 milyon liralık tasarruf yaptı. Zaruri haller dışında mesai yapılmaması nedeniyle BASKİ, yaklaşık 35 milyon liralık tasarruf yaparak toplamda 98.5 milyon TL tasarrufla giderleri önemli ölçüde kıstı.