Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından hizmetiçi eğitim seminerlerinin startı verildi.BALIKESİR (İGFA) - Kamu zararının önlenmesi ve sorumluların bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, BASKİ Genel Koordinatörü ve Yerel Yönetimler Uzmanı Mehmet Zeki Fidandal tarafından veriliyor.

Eğitimlerde, kurum çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenirken, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik önemli bilgiler paylaşılıyor. Seminerlerin, kurum içi koordinasyonu güçlendirerek hizmet kalitesini yükseltmesi hedefleniyor.

BASKİ Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Fidandal, eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Kamu yararını ön planda tutarak, çalışanlarımızın bilgi birikimini artırmak ve kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için bu eğitimleri önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitimlerin bölgeler bazında devam edeceği, sürekli olarak değişen mevzuat hükümlerinin ele alınacağı belirtildi.