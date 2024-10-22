Alperen Şengün'den tarihe geçecek imza

Geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı performans ile NBA'in en önemli genç yıldızları arasına giren Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK KONTRATI

5 yıl için 185 milyon dolarlık kontrat imzalayan 22 yaşındaki milli basketbolcunun sözleşmesinin son yılı ise oyuncu opsiyonlu olacak.

Alperen Şengün, bu kontrat ile birlikte Türk spor tarihinin en yüksek bedelli sözleşmesine imza atmış oldu.

Alperen Şengün kimdir?

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli?

Alperen Şengün kimdir? NBA'de Türk oyuncular başarılarıyla dikkat çekiyor. Houston Rockets takımında forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, karşı oynanan maçta adeta güç gösterisi yaptı. Alperen Şengün 16 dakika süre bulduğu oyunda 15 sayı - 5 ribaund ile mücadele etti ve NBA kariyerinin en skorer maçını oynadı. Peki, Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli?

Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de Milwaukee Bucks ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Bucks'un deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup ettiği karşılaşmada, genç oyuncu Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı. Karşılaşmada 16 dakika süre alan Şengün, 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı. Peki, Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında? NBA'de kariyer rekoru kıran Alperen Şengün nereli? İşte Alperen Şengün ile ilgili merak edilenler...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaa geldi. 2.08 metre boyundaki Şengün, basketbola küçük yaşlarda başladı. Küçük yaşlarda ağabeyinin basketbol oynadığını gören Şengün, bu spora ilgi duydu ve çocuklar için basketbol eğitimi veren kurslara katıldı. Bu eğitimler, ilgisi ve yeteneği sayesinde hayatı değişti. Daha sonra 2017–2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübünde basketbol kariyerine başladı.

Alperen Şengün'ün oynadığı takımlardan ilki kariyerinin başladığı Banvit Basketbol Kulübü. 2018 – 2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi kapsamında Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile toplamda 29 maça çıktı. Bu maçlarda 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asist ile dikkat çekti. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma takımında Süper Lig'de 22 maçta görev aldı. Bu maçlarda ise 5 sayı ve 3,9 ribaund yapabildi.

Alperen Şengün için önemli gelişme Türkiye milli basketbol takımında forma giymesi oldu. Milli takım kariyeri sonrasında dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başaran Şengün, 2020 – 2021 sezonun öncesinde Beşiktaş Basketbol Takımı ile anlaşma imzaladı. Genç bir kadro ile yapılanma yapmak isteyen Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Şengün, NBA seçmelerine katıldı ve Houston Rockets takımı tarafından seçildi.

Alperen Şengün draft sıralaması öncesinde draft'ın ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Basketbol kapsamında draft ifadesi seçmeler anlamı taşıyor. NBA'de bulunan takımlar belirli kurallar çerçevesinde oyuncularını draft yöntemi ile seçiyor. 2021 NBA draftında Şengül, ilk turda seçildi. Bu da kendisi ve kariyeri için önemli bir başarı olarak görüldü. 16'ncı sıradan seçilen Şengül'ün hakları da Houston Rockets tarafından alındı. Bu kapsamda Şengül, NBA maçları başladığında Houston Rockets forması giyecek ve NBA'de Türkiye'yi temsil eden oyunculardan biri olacak.

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ALPEREN ŞENGÜN KARİYER REKORU KIRDI

NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti. 7 maçtır yenilmeyen Rockets'a konuk olan son şampiyon Bucks, dördüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 9 sayı farkla yendi.

All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle takımını sürüklediği Bucks'ta, Khris Middleton ve Bobby Portis 21'er sayı üretti.

Garrison Mathews'in 23 sayıyla takımının en skoreri olduğu Rockets'ta, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood "double double" yaptı. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.