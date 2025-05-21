EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da şehir içi toplu taşımayı güçlendirmek amacıyla modern teknolojiyle donatılmış yeni nesil metrobüsleri devreye alıyor.ANKARA (İGFA) - İhale süreci devam eden “AKIA ULTRA LF25 Çift Körüklü Yüksek Kapasiteli Metrobüs”ler, Başkent’in ulaşımına yeni bir soluk getirecek.

YÜKSEK KAPASİTE, MODERN TEKNOLOJİ

25 metre uzunluğundaki metrobüsler, en az 270 yolcu kapasitesi, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesiyle yoğun saatlerde bile konforlu yolculuk vadediyor.

Tam otomatik şanzıman, klimalı kabinler, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi ileri teknolojik özelliklerle donatılan araçlar, çevreci ve yüksek performanslı bir ulaşım sunacak. Çift körüklü yapısı ve geniş iç hacmiyle metrobüsler, Ankara’nın toplu taşıma sistemine büyük katkı sağlayacak.

ÜÇ GÜZERGÂH BELİRLENDİ

Yeni metrobüslerin hizmet vermesi planlanan üç güzergâh için fizibilite çalışmaları devam ediyor. Planlanan üç güzergâh şöyle;

-Yenikent-Ulus-Karapürçek

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)

Ayrıca 1 adet metrobüs test amaçlı olarak sürüş ve güzergâh deneyimi kazanmak üzere Ankara’nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.

EGO PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİM

Araçların etkin ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi amacıyla EGO personeline kapsamlı teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücülerin bakım, arıza yönetimi ve araçların etkin kullanımı konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor.