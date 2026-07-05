Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Başkentin tarihi ile kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıması amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği 'Kent Gezileri'ne devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi; kentin kültürel, tarihi ve doğal mirasını yakından tanıtmak amacıyla düzenlediği Kent Gezileri ile Başkentlileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi camilerden antik kentlere, yöresel pazar yerlerinden tabiat parklarına kadar birçok noktayı kapsayan geziler, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen Kent Gezileri kapsamında Başkent'i ilçe ilçe gezme imkânı bulan vatandaşlar, hem sosyalleşiyor hem de şehrin tarihi dokusuyla buluşuyor.

Başkentli gezginlerin son durağı tarihi evleri ve sokaklarıyla bir açık hava müzesini andıran Ayaş oldu. Vatandaşlar tarihi Ayaş evlerini, Selçuklu Hamamı'nı, Eski Ulu Camii ve Şehitlik'i gezdi. Kiraz ve dut ağaçlarının eşlik ettiği dar sokaklarda da keyifli anlar yaşadı.

'YEREL EKONOMİYE VE BÖLGE ESNAFINA DA KATKI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

ABB Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, vatandaşların kent gezileri ile Başkent'in ilçelerinin kültürel zenginliklerini yerinde deneyimle fırsatı bulduğunu vurgulayarak 'Vatandaşlarımızı Ankara'nın 16 ilçesiyle buluşturuyoruz. Gezilerimizi hazırlarken ilçelerimizin festival zamanlarını, kültürel etkinliklerini, hasat dönemlerini ve yöresel üretim zamanlarını dikkate alarak planlıyoruz. İlçelerimizin kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerinin yerinde görülmesinin dışında yerel ekonomiye ve bölge esnafına da katkı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kent gezilerimize katılmayı ve Ankara'yı birlikte keşfetmeye davet ediyoruz' dedi.