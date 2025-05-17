Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem üyeleri; Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin iş birliği ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda “Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor” uygulaması gerçekleştirerek vatandaşlara güvenli trafik akışı adına önemli mesajlar verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 29. Dönem Meclis Üyeleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda “Çocuk Polisler Trafiği Denetliyor” uygulamasına imza attı. Denetimler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin eşliğinde gerçekleşti.

“HIZ YOLU DEĞİL, ÖMRÜ KISALTIR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kararı ile hayata geçirilen trafik denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile sürdürülürken, Çocuk Meclisi Üyesi Başkentli çocuklar, Kızılay Güvenpark çevresindeki yaya ve araç trafiği denetimleri gerçekleştirdi.

Üniforma ve şapkalarıyla Kızılay’da uygulamalı denetim yapan küçük polisler, “Trafik Kurallarına Uyun, Sevdiklerinizi Yanınızda Bulun”, “Yaşama Hakkımı Lastiklerinle Çiğneyemezsin” ve “Hız Yolu Değil, Ömrü Kısaltır” gibi sloganlarla vatandaşlara önemli mesaj verdi.