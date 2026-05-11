ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konağın Milli Mücadele döneminde önemli bir lojistik merkez olduğunu belirterek, 'Ankara'daki bütün tarihi değerlerimizi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Çünkü Ankara, sıradan bir kent değildir. Ankara, kurtuluşun kalbi, Cumhuriyet'in kurulduğu yerdir. Cumhuriyet'in kuruluşunda ne emek varsa hepsine sahip çıkıp, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz' dedi.

Başkent'te kültür ve sanat alanlarını artırmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, 'Başkentimize yeni kültür mekânları kazandırmak, kentimizin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını sağlamak bizim en önemsediğimiz konuların başında gelmektedir' diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlanan Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, düzenlenen törenle yeniden Başkent'in kültür ve sanat yaşamına kazandırıldı.

Açılışı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçekleştirdiği tarihi konak, Milli Mücadele dönemindeki tarihi kimliği ve kültürel mirasıyla yeniden hayat buldu. Açılış kapsamında düzenlenen sanat etkinlikleri ve kültürel programlar da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Açılış töreninde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Gölbaşı ilçemizde yer alan tarihi Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından kültür ve sanat odağı olarak şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinde, cephe hattına yaklaşık 50 kilometre mesafede, Haymana Cephesi'nin hemen gerisinde çok stratejik bir lojistik merkez vazifesi gören bu yapı; vatan savunmasının en güçlü tanıklarındandır' diye konuştu.

Yavaş, konağın kente kazandırılma sürecinde yapıyı ABB'ye hibe eden Andaç Atak'a teşekkür ederek, restorasyon çalışmalarında görev alan Ankara Miras ve Ankara Kültür ekiplerinin tarihi yapının özgün kimliğini koruyarak önemli bir çalışmaya imza attığını vurguladı.