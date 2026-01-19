Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ekşi mayalı ekmek çeşitlerine 5 yeni ürünü daha ekleyerek toplam çeşidi 11'e yükseltti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik üretim anlayışıyla ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Uygun fiyat politikasıyla Ankaralıların bütçesine katkı sunan Halk Ekmek Fabrikası, ekşi mayalı ekmek grubuna 5 yeni ürün daha ekleyerek toplam çeşidi 11'e yükseltti.

Yeni ürünler 19 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren Başkent Marketlerde satışa sunulacak.

'SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK'

Halk Ekmek Fabrika İşletme Müdürü Beytullah Yalçın, uygun fiyat politikası doğrultusunda ailelerin bütçelerine destek olmaya devam edeceklerini belirterek 'Ekşi mayalı Trabzon ekmeği, Afyon patatesli köy ekmeği, sütlü ekmek, köy ekmeği ve Kıbrıs Bulla ekmeğiyle birlikte sofraların vazgeçilmez lezzetlerini Ankaralılarla buluşturacağız' dedi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda 28'i ekmek olmak üzere toplam 130 çeşit ürün üretildiğine dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu:

'Yeni vizyonumuz doğrultusunda Ankaralılar için sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmek ve unlu mamuller üretiyoruz. Hizmet ağımızı ve ürün gamımızı sürekli geliştiriyoruz. Türkiye'nin ürün yelpazesi en geniş Halk Ekmek Fabrikasıyız. 500 ile 650 gram arasında değişen yeni ekşi mayalı ekmeklerimizin, lezzetiyle fark yaratacağına inanıyoruz. Kaliteden ödün vermeden, bütçe dostu fiyatlarla 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz.'

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE, TAŞ TABANLI FIRINLARDA

Halk Ekmek Fabrikası'nın ürün gamında bulunan ekşi mayalı ekmekler, geleneksel yöntemlerle özenle hazırlanıyor, taş tabanlı fırınlarda pişiriliyor. Ürün gamına eklenen yeni ürünler ilk etapta Başkent Market şubelerinde satışa sunulacak.