Manisa'nın Kula İlçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenlikleri, Encekler Mahallesi’nde düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Kula’ya bağlı Encekler Mahallesi'nde, Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali'ye vekalet verildiğine inanıldığı günde gerçekleştirilen Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği düzenlendi.



Programda söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Kültürümüzün önemli bir parçası olan Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği'nde bir arada olmamızın mutluluğunu yaşıyorum. Yunus Emre, Tabduk Emre, Horasan erenlerinden Bağdatlı Sultan gibi erenlerin felsefesiyle yoğrulmuş, kadim bir kültüre sahip olan Kula’mızda bu köklü geleneği yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Manisa’nın kültürel zenginliklerini yaşatmak ve geleceğe taşımak bizim en önemli görevimiz” dedi.

Cem Evlerine ibadethane statüsü kazanmasının en önemli hususlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Zeyrek, “Bugün burada sadece bir şenlik düzenlemiyoruz; köklü değerlerimize, inançlarımıza ve bir arada yaşama kültürümüze sahip çıkıyoruz. Alevi-Bektaşi inancının insana ve insanlığa verdiği kıymeti hatırlıyor; bu felsefenin ışığında kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bildiğiniz gibi, göreve geldiğimiz ilk ay suda indirim yapmıştık. Bununla birlikte Cemevlerimize de ücretsiz su desteği verdik. Burada önem verdiğim en önemli husus, Manisa’da Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanmasıydı. Laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti’nde her inanç grubunun eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyor ve bu anlayışla çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında vatandaşlara yemek ikramı yapılarak semah gösterisi, Salihli Türkü Dostları grubunun türkü dinletisi, mahalli sanatçı Sami Dinç’in türkü dinletisi ve ünlü türkücü Tolga Sağ’ın dinletisi yapıldı.

Geçtiğimiz yıllara göre yoğun katılımın olduğu şenlikte binlerce vatandaş türkülerle etkinliğin tadını çıkardı.