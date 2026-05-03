Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında yer almalarına dönük çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

BURSA (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireylerin sanat, kültür ve hayvan hakları alanlarındaki toplumsal farkındalığını güçlendirecek yaklaşımlar, 'Dayanışma Konferansı' ile ele alındı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekâleten Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, dernek ve federasyon başkan ve temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Programda, Sağır Hayvanseverler Derneği Başkanı Merve Mert, Bursa İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şener Baş ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin, işitme engelli bireylerin ve hayvanların toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekip çözüm önerilerini paylaştı. Oyuncu Özge Kalyalar'ın görsel gösterimi ve Mahmud Safarov'un stand-up gösterisiyle program farklı bir boyut kazanırken, İşitme Engelliler Birliktelik Derneği Başkanı Dr. Burak Uyanık ile Uluslararası Sağırlar İnsani Yardım Platformu Temsilcisi Muhammed İkbal Yıldız da yaptıkları konuşmalarda dayanışmanın ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, 'Unutulmaz 5 Hikaye' başlığı altında gerçekleştirilen tanıklı paylaşımlar, katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

'HER VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNMAK VE ÇÖZÜM ÜRTETMEK ÖNCELİĞİMİZ'

Programda konuşan Başkan Vekili Kevser Öztürk, özel gereksinimli vatandaşların toplumdaki yerini güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve hayvan hakları konusundaki duyarlılığı geliştirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışının merkezinde, her vatandaşın hayatına dokunmak ve sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyleyen Başkan Vekili Öztürk, 'Özel gereksinimli bireylerin tolumun her alanında yer almaları asli görevimizdir. Düzenlediğimiz konferansla, dinleyip anlayabilmek ve empati kurabilmek gayesindeyiz. Önemli bir konumuz da hayvan hakları. Son yıllarda hayvan hakları konusundaki toplumsal duyarlılığın artmış olması bizim için sevindirici. Farkındalığı artıracak çalışmaların öncüsü olmaya devam etmemiz gerekiyor. İnancımızın temelinde merhamet var. Bu mantıkla hareket edip desteklerimizi artırarak sürdürecek, engelleri hep birlikte aşacağız' dedi.

Program, sertifika takdimi ve plaket sunumunun ardından sona erdi.