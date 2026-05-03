İstanbul'un kültür sanat hayatında seçkin bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Koltuk Senin' uygulaması ile bu sezon da boş koltuk kalmıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından 2021 yılından bu yana sürdürülen 'Koltuk Senin', gençlerin kültür sanatla daha yakın bir bağ kurmasını destekleyerek 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerini ücretsiz izleme imkânı sunuyor. Boş kalan koltuklar, gençlerin kültürel yaşama katılımını güçlendiren bir fırsata dönüşüyor.

Yeni programla birlikte İstanbul'un en prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 'Koltuk Senin' uygulaması bu yaz da gençleri kültür sanat etkinlikleriyle bir araya getiriyor.

24 yaş ve altı İstanbullular, Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturdukları dijital sıra ile sürece dâhil olabiliyor. Etkinlik günü boş kalan koltuklar sistem üzerinden belirleniyor ve sıra numarasına göre gençlere ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece gençler, Harbiye'nin açık hava atmosferinde gerçekleşen konserleri izleme imkânı buluyor.

NASIL YARARLANILIR?

Koltuk Senin'den faydalanmak için etkinlik günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bulunmanız gerekli. Başvurular yalnızca etkinlik alanında yapılır.

Alanda yer alan bilgilendirme panosu üzerinden yönlendirme yapıldıktan sonra Radar Türkiye uygulaması indirilerek 'Koltuk Senin' bölümüne giriş yapılır 'Sıra Al' butonuna tıklanır ve panoda yer alan ekrandaki karekod okutularak kayıt oluşturulur.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sıraya alır. Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk oluşması ve sıranın gelmesi durumunda SMS ile bilgilendirme yapılır. Bildirimin ardından davetli girişine gidilir.

Giriş işlemleri, Radar Türkiye uygulamasındaki 'Biletlerim' bölümünde yer alan karekod ile gerçekleştirilir.