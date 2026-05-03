Geleceğe güçlü adımlar atmak için Van'da gündem, Dijital Dönüşüm oldu

VAN (İGFA) - Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nın 2026 yılındaki üçüncü etkinliği Van'da gerçekleşti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe'nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğuna dair önemli konular masaya yatırıldı.



Turkcell Dijital İş Servisleri ve DenizBank'ın ana sponsorluğunda; Paycell'in elmas, Hepsiburada ve Logo Yazılım platin sponsorluğunda düzenlenen Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nın 2026 yılındaki üçüncü etkinliği Van Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlendi. Açılış konuşmalarını Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe ve Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan'ın yaptığı etkinlikte, Akıllı KOBİ ile KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu, KOBİ'ler ve Sürdürülebilir Gelecek, KOBİ'ler için E-ticaret ve İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi, Sürdürülebilir İş Modelleri: Ödeme Sistemleri ve Bulut Bilişimin Rolü, İşletmeler için Yapay Zeka Uygulamaları ve Yerel Tecrübe panelleri düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe, 'Dijital dönüşüm; sadece teknolojiye yatırım yapmak değil, aynı zamanda zamanı doğru kullanmak, maliyetleri azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve dünyaya daha güçlü açılmaktır. Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yalnızca bugünün değil, yarının da güçlü işletmeleri olması için çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki güçlü KOBİ, güçlü şehir demektir. Güçlü şehir ise güçlü Türkiye demektir. Bugün burada atılacak her adım, öğrenilecek her bilgi ve kurulacak her iş birliği; işletmelerimizi geleceğe bir adım daha yaklaştıracaktır.'