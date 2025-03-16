Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) üyelerine şehre yönelik projelerini anlattı. Malta Otoparkı’nın haftaya açılacağının müjdesini veren Başkan Zeyrek'e MAGİAD Başkanı Serdar Bozkaya, doğum günü sürprizi yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in CHP İl Başkanı İlksen Özalper’le birlikte katıldığı MAGİAD iftar programında, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım, odaların, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile dernek üyeleri de yer aldı.

MAGİAD Başkanı Serdar Bozyaka’nın açılış konuşmasının ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım da birer konuşma yaparak programa katılanları selamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kendilerinin ve Manisa’nın önde gelen birçok önemli oda dernek ve kurumunun programa katıldığını, ancak Manisa Büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler belediyelerinin katılımından dolayı davet edilmelerine rağmen programa katılmak istemeyen kurum müdürlerinin olduğunu duyduğunu ve buna çok üzüldüğünü söyledi.

31 Mart’ta bir değişimi gerçekleştirerek, Büyükşehir'i daha adaletli, daha hakkaniyetli, ulaşılabilir ve şeffaf bir yönetim anlayışına geçirdiklerini kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, "Her şeyden de önemlisi, ortak akılla birlikte şehri yönetme kültürüne sahip oldu. Bunun öncüsü olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyorum. Eğer ki şehrin sorunu neyse bu sorunu ortaya koyan tüm paydaşlarla aynı masada buluşup onlarla ortak, aynı çözüme ulaşmak için bir çaba içerisindeyiz” dedi.

SU KRİZİ UYARISI

Tüm kurumları ile birlikte hareket eden şehirlerden örnekler veren Başkan Zeyrek, su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekerek, geçmişte 8-10 metreden ulaşılabilen yer altı sularının bugün 250 metreye kadar indiğini ifade etti.

Başkan Zeyrek, Amasya Belediye Başkanı’nın “Amasya’nın yalnızca 10 günlük suyu kaldı” yönündeki açıklamasını hatırlatarak, Manisa’da da benzer bir durum yaşanmaması için mücadele ettiklerini söyledi. Su krizine dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen geçtiğimiz yıl düzenlenen Su Çalıştayı’na Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 350 akademisyenin katıldığını belirten Zeyrek, ancak şehirdeki ilgili kurum temsilcilerinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi düzenliyor diye Çalıştay’da yer almamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi. Kentin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Zeyrek, "Bu şehir hepimizin, geleceğimiz için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

ULAŞIM PROJELERİNİ ANLATTI

Manisa’da trafiğin rahatlaması için yeni arterlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, "Bunların en başında Cider yolu geliyor. Orada şu anda yağmur suyu hatlarını bitirdik ve asfalt aşamasına geçtik. 1800 metrelik yolu açıyoruz. Bununla birlikte ulaşım mühendisleri çalışıyorlar, OSB’den gelen servisleri Cider yolu üzerinden şehrin içine almayı, bu sırada da Mimar Sinan Bulvarı’ndaki yükü azaltmaya çalışıyoruz. Trafiği rahatlatmanın tek çözümü var o da toplu taşıma. Toplu taşımada elektrikli tramvay üzerine bir çalışmamız var. Geri dönüşleri uzun yıllar sürecek. Bunun yanında elektrikli troleybüs çalışmamız var. Devlet Demiryolları’ndan bir hat talebimiz oldu, hattı vermiş olsalardı Nurlupınar’dan başlayarak istasyonun olduğu yere ve Muradiye istasyonuna oradan da OSB’ye bağlanabilecek bir projemiz vardı. Ama bize bu hattı vermiyorlar. Vermeyince de Cider yolu paralelindeki Nurlupınar’ın oradan başlayan üniversiteye giden bir hat üzerinde troleybüs veya tramvay çalışmamız var şu anda. Onu da hayata geçirmek istiyorum” diye konuştu.

OTOPARK PROJELERİ VE MALTA OTOPARKI MÜJDESİ

Önceki konuşmalarında otopark projelerinden bahsettiği hatırlatılan Başkan Zeyrek’e, bu projelerin son durumları soruldu.

Başkan Zeyrek, “Peker Mahallesi’ndeki Okan Divrik Parkı’nda 350 araçlık, Akmescit Mahallesi Yıldırım Spor Tesisleri’nde ise yaklaşık 300 araçlık otopark yapıyoruz. Ayrıca İŞKUR arkasındaki alan ve Alaybey pazaryerinin arkasında da otopark çalışmaları devam ediyor. Okan Divrik ve Yıldırım Spor Tesisleri’ndeki projelerin temelini 2025 yılı içinde atarak bu bölgelerde rahatlama sağlamayı hedefliyoruz. Bir diğer proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunuldu, Bakanlığa gönderildi ve olumlu görüş alındı. Manisa Lisesi’nin ekonomik ömrünü tamamlayan binası, depreme dayanıklı hale getirilecek ve altına 850 araçlık otopark yapılacak. Bu proje gerçekleşirse Öğretmenevi kavşağında aracını park eden biri şehir içine yürüyerek ulaşabilecek. Asıl hedefim, Vali Konağı’ndan başlayarak Ulupark’a kadar olan yolu kapatıp sevgi yoluna dönüştürmek. İnsanları orada daha yaşanabilir bir hayata kavuşturmak. Trafik ve otopark sorununu çözmeden böyle bir şey yapılırsa sistem kitlenir” yanıtını verdi. Önümüzdeki hafta Malta Otoparkı’nın açılacağının müjdesini de veren Başkan Zeyrek, “Malta Otoparkı’nda şunu göreceksiniz. Elektriğini kendi üretiyor, yağmur suyu toplama havzası ile suyunu kendi üretiyor. Kendi kendine yetebilen bir otopark orası. Bunun gibi yapıları Manisa’ya kazandırdıkça şehir de markalaşacak ve gelişecektir” dedi.

SU TASARRUFUNA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Ferdi Zeyrek, su sorununa karşı vatandaşların da sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. DSİ’den baraj talep ettiklerini de belirten Zeyrek, vahşi sulamanın büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Başkan Zeyrek, “Bu nedenle Kırkağaç Öveçler’de 3 bin dönüm arazide kapalı sulama sistemine geçiş için Büyükşehir Belediyesi olarak destek sağlıyoruz. 96 sulama kooperatifi ile toplantı yaptık, aktif olanlara sulama borusu desteğinde bulunduk, güneş enerji sistemlerini destekliyoruz. Önümüzdeki günlerde apartmanların, arabaların, halıların yıkanmasında gri suyu zorunlu tutmak, apartmanların yıkanması değil silinmesi konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bunun yaptırımı konusunda bir çalışmam var. En önemli projelerimizden biri de 23 arıtma tesisimizde arıtılan suyu ikinci bir filtreden geçirerek tarımda kullanmak. Sarıgöl’de test çalışmaları başarılı sonuç verdi ve bu yaz uygulamaya geçmeyi hedefliyoruz. Sondajlarımızda suyun yüzde 70’ini tarımsal sulamada, geri kalanı ise sanayi ve evsel olarak kullanıyoruz. Tarımsal sulamanın önüne geçebilirsek birçok şeyin önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

