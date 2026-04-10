Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kültür, sanat ve düşünce alanında bir çekim merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi önemli bir programa daha ev sahipliği yaptı. Panelin açılışında konuşan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın, Balkanlarla olan tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dünya Altüst Olurken Balkanlar' Paneli büyük ilgi gördü.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman'ın yaptığı panelde konuşmacılar Prof. Dr. Mustafa İsen ve Dr. Murat Yılmaz Balkanlar'a dair önemli bilgiler paylaştı. Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BALGÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

'KARDEŞLİĞİMİZ BAKİDİR'

Panelin açılışında yaptığı konuşmada Bursa'nın, Balkanlarla olan tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Bizim bir ayağımız Balkanlar'da. Ramazan ayında Bulgaristan'da, Batı Trakya'da, Makedonya'da iftar programları düzenleyip, oradaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Bursa ve Balkanların çok derin bir bağı var. İki coğrafya arasındaki kardeşlik her türlü hesabın üstündedir ve bakidir. Biz de bu kardeşliği ve bağı sürdürmeye, diri tutmaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı. Türkiye ve Balkanların çok güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise; 'Balkanlarla yakın ve güçlü ilişkilerimiz var. Orada irtibatlarımız, dostluklarımız, gönül bağlarımız var. 1993-1995 yılları arasında Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde öğretmenlik yaptım. Bu vesileyle iki coğrafya arasındaki o gönül bağını yakından tanıdım. Bu bağı güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor' diye konuştu.

'BURSA'YA GÖREV DÜŞÜYOR

Bursa ve Balkanların tarihi ilişkisine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa İsen; 'Balkanları Bursa'da konuşmak çok değerli ve keyifli. Çünkü Balkanların fethi, Bursa başkent olduğu dönem başladı. Rumeli medeniyetinin planlaması Bursa'da yapıldı. Bu nedenle iki coğrafya birbirine sıkı sıkıya bağlıdır' ifadelerini kullandı. Avrupa'nın önemli değişikliklerin eşiğinde olduğuna dikkat çeken Dr. Murat Yılmaz; 'Bursa hem tarihi hem de siyasi misyonuyla Balkanlar'a yakından bağlı. Ortada bir kader birliği var. Şu an Avrupa güvenlik açısından arayış içinde. Bu nedenle Balkanlar'da da bir değişim kaçınılmaz. Buradaki boşlukları ve fırsatları iyi görmek gerekiyor. Bursa'ya bu noktada önemli görevler düşüyor' dedi.