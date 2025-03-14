İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı. Başkan Yıldız, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına dikkat çekerek, “Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Onların emeği, toplum için paha biçilemez” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Yıldız, sağlık çalışanlarına moral desteği verdi. Ziyareti sırasında Başhekim Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu’na çiçek takdim eden Yıldız, ardından tüm sağlık emekçilerine karanfil dağıtarak, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Yıldız: "Sağlık Çalışanlarımızın Emekleri Ödenmez"

Başkan Yıldız, sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki kahramanca mücadelesine de değinerek, “Sağlık emekçilerimiz, zorlu süreçlerde dahi toplumun sağlığını korumak için canla başla çalışıyor. Pandemi sürecinde yaşananları ve sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutamayız.

Onların emekleri ve insan hayatına dokunan çabaları hiçbir şeyle ölçülemez. Sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri değeri görmesi, daha iyi şartlarda çalışmaları en büyük temennimiz. Çiğli Belediyesi olarak, sağlık emekçilerimizin her zaman yanındayız. Onların sadece bir gün değil, her zaman hatırlanması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.