Kayseri Talas Belediyesi tarafından 2024 yılı mart ayında Kiçiköy Mahallesi'ndeki Osmanlı Kültür Sokağı girişinde açılan Su Medeniyetleri Galerisi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kaya oyma sarnıcın serinliğine suyun verdiği serinlik de eklenince aşırı sıcakların yaşandığı şu günlerde ziyaretçi sayısında da önemli bir artış yaşandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkartılan eski bir sarnıçta 19 Mart 2024 tarihinde şehir protokolünce açılışı gerçekleştirilen Su Medeniyetleri Galerisi bugüne kadar çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün ürünü olarak günümüze kadar gelen sarnıçtaki su galerisini görmek isteyenler, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'ndan gelen su ile serinlemenin tadını çıkarıyor.

İçerisinde su ve su medeniyetine dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alan, yaz kış 21 derece sıcaklık ile ziyaretçilerine serin bir ortam sunuyor.

Talas Su Medeniyetleri Galerisini yılın ilk 6 ayında 12 bin 710 kişi ziyaret ederken, bu sayı açıldığı günden bu yana toplam 195 bin 710'a ulaştı.