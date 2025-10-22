Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı heyetinin ziyaretinde, 'Muratpaşa, yabancıların tabiriyle update edilmiş, hatta upgrade edilmiş bir altı ok belediyesidir' dedi.

ANTALYA (İGFA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'den oluşan heyet, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran'la birlikte Muratpaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da 10 yılı aşkın süredir hayata geçirdikleri belediyeciliğin Atatürk'ün altı temel ilkesi üzerine şekillendiğini söyledi.

'Bizim belediyecilerimizde devletçilik var' diyen Başkan Uysal, 'Muratpaşa'mızda biz yoksullar ve kırılgan gruplar lehine tarafız. Bunu açıkça belediye bütçesinin kullanımında da ortaya koyuyoruz. Cinsiyet ayrımcılığına karşı tarafız ve bunu tüm belediyecilik enstrümanlarımızla uyguluyoruz' diye konuştu.

'HALKÇILIK KAPSAYICILIKLA ANLAM BULUYOR'

Halkçılık ilkesinin Muratpaşa'da kapsayıcılıkla hayat bulduğunu ifade eden Uysal, 'Kamu hizmetlerinde asla insan ayrımı yapmıyoruz. Ama hizmetlerin seçiminde kendi politikalarımızı da net bir şekilde ortaya koyuyoruz' diye konuştu.

Milliyetçilik ilkesinin, ilçede yaşayan yerleşik yabancılarla kurulan ilişkilerde somutlaştığını belirten Uysal, 'Çok iyi ilişkiler içindeyiz. Onların kültürlerini tanıyor, birlikte yaşıyoruz. Ancak turizm başta olmak üzere ilçemizin tüm iktisadi çıkarlarını ve sosyal dengelerini hassasiyetle koruyoruz' dedi.

Muratpaşa'nın devrimciliğinin inovatif ve yenilikçi çalışmalarda kendini gösterdiğini vurgulayan Uysal, Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşuna sahip olduklarını, Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere 7 ayrı sertifika ve üretim patentine sahip projeler yürüttüklerini belirterek 'Devrimci, yenilikçi işlere sonuna kadar imza atan bir belediyeyiz' dedi.

Cumhuriyetçilik ilkesinin Muratpaşa'da tam demokratik katılım anlamında yaşama geçtiğini kaydeden Uysal, 'Bütçemizi halkımıza oylatan bir belediyeyiz. Katılımcılığı deyim yerindeyse abartan bir belediyeyiz. Turunç Masa zaten başlı başına bir yönetişim sistemi' ifadelerini kullandı.

Laiklik ilkesine ayrıca vurgu yapmaya gerek olmadığını söyleyen Başkan Uysal, 'Kadın belediyesiyiz. Kadınların olduğu yerde zaten laiklik oluyor. Asla insanlara dinini, dilini, ırkını sormuyoruz' dedi.