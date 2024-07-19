Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı’na katıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ikinci Encümen Toplantısı, Ankara Hamamönü’ndeki Tevfik Bey Konağı'nda yapıldı. TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı toplantıda, ülke ve yerel yönetimler gündemine ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda, yedi ana başlık görüşüldü. Konu başlıkları arasında, deprem bölgesi araştırma komisyonu kurulması, tasarruf tedbirlerinden kaynaklı sorunlar, TBB yardımları, Avrupa hareketlilik haftası programı, belediye sorunları ve çözümüne ilişkin eylem planı, kayyum uygulamasının hukuk çerçevesi ve son olarak hayvan hakları yasası konusu ele alındı.

Düzenlenen toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan TBB Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Enflasyonun ve tasarruf tedbirlerinin yerel yönetimlere etkisi, göçmen ve sığınmacılar konusu, deprem bölgesi ile ilgili detaylı araştırma yapılması, TBMM’de görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bakımevleri için 2028 yılına kadar verilen süre uzatımının yapılmadığı yerlerde hayvanların yaşamına son verilmesi, hayvanların yaşamına son vermeden 'kısırlaştır, aşıla, yaşat' politikasının en üst seviyede bir seferberlikle yönetilmesi konularında başkanlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye Belediyeler Birliği olarak ortak akıl ve iş birliği içerisinde, tüm belediyelerimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.