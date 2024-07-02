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Çocukluğumuzun en güzel anıları bu topraklarda geçti dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesi belediye başkanı Kamil Turhan kırsal mahallelerde tarlada çalışan vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Turhan tarlada buğday biçen vatandaşların ellerinden oragı alarak buğday biçti. Başkan Turhan tarımla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız dedi.

Manisa'ya uluslararası standartlarda hayvan hastanesi ve vetbüs geliyor

Manisa'ya uluslararası standartlarda hayvan hastanesi ve vetbüs geliyor

Büyükorhan Belediye Başkanı Kâmil Turhan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek tarlada çalışan vatandaşları ziyaret etti Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com