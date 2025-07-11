İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, son haftalarda artan orman yangınlarına karşı kahramanca mücadele veren İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelini ziyaret etti. Tugay, günler süren yangınlarda aralıksız görev yapan itfaiye memurlarına yangın riski primi müjdesi de verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Yenişehir’deki merkezini ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ile İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve itfaiye personelinin karşıladığı Tugay, aynı anda birçok yerde başlayan, günler süren orman yangınlarıyla canı pahasına müdahale eden ateş savaşçılarına teşekkür etti. Başkan Tugay ziyarette itfaiye memurlarına yangın risk primi ödeneceğinin müjdesini verdi. Genel-İş’le imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer alan ve itfaiyedeki işçi personele ödenen yangın riski priminden memur personel de yararlanacak.

“NE KADAR ÖZVERİ İLE ÇALIŞTIĞINIZI TEKRAR TEKRAR GÖRDÜM”

Son dönemde yaşanan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele veren itfaiye personeline teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Tugay, “İtfaiye teşkilatı bu şehrin, ülkemizin en önemli teşkilatlarından biri. Bu teşkilatın bir üyesi olmak aynı zamanda kahramanca çalışmayı ortaya koymak anlamına geliyor. Hakkınız ödenmez. Ülke adına, şehrimiz adına sizlere minnet duyuyoruz. Ne kadar özveri ile çalıştığınızı son yangınlarda tekrar tekrar gördüm. Aramıza katılan genç arkadaşlarımız var. Onlara şunu söylemek istiyorum. Kahraman bir ekibin içerisine giriyorsunuz. Mutlaka zorluklarınız olacak, mutlaka yorulacaksınız. Ama yaptığınız işin onurunu, gururunu hayatınız boyunca yaşayacaksınız” dedi.

İtfaiye teşkilatının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Tugay, “Sizler bize emanetsiniz. Bunun gereğini yapmak benim ve yönetici arkadaşlarımın görevi. Bu şehir de sizlere emanet. Sizlerle gurur duyduğumuzu bilmenizi istiyorum. Afetsiz, felaketsiz günler yaşayalım” diye konuştu.

“BİNLERCE EVİ KURTARDIK”

Bu arada İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, son çıkan orman yangınlarının herkesi çok yorduğunu, tüm zorluklara rağmen, bu yangınlardan başarı ile çıktıklarını belirterek, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a. Biliyorsunuz savaşlarda komutan sahada olduğu zaman, askerler daha iyi savaşır. Biz bunu devamlı hissettik. Yangınlarda birçok alan zarar gördü. Ama işin bir diğer boyutu da var. Bu yangınlarda binlerce evi kurtardık. Hepinizin emeğine sağlık” dedi.