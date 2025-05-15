İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel yönetim yetkilerinin gözden geçirilmesi önerisini “tarihi hata” olarak nitelendirdi. Tugay, yerelleşmenin önemini vurgulayarak, belediyelere daha fazla yetki ve kaynak talebinde bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli” açıklamasını eleştirdi.

Başkan Tugay, “Dünyada yönetimler yerelleşirken, bizde yetkilerin merkeze toplanması ülkemizi kötüye götürüyor. Bu tarihi bir hata. Hangi partiden olursa olsun, bu yanlışı kimse savunamaz. Yerel yönetimlere daha fazla yetki ve kaynak sağlanmalı” dedi. Belediyelerin halkın her sorununa 24 saat koştuğunu, merkezi hükümetin yetişemediği alanlarda bile destek verdiğini belirtti.

SANATA VE ORMANLARA VURGU

Karşıyaka Oda Orkestrası’nı İzmir Senfoni Orkestrası’na dönüştürme planını duyuran Başkan Tugay, 30 Mayıs’ta ilk konserin verileceğini söyledi. Bayraklı’da orman alanlarının yangın sonrası imara açılmasına tepki gösteren Tugay, “Yanan ağaçların fotoğraflarını gördüm. Ormanları gözümüz gibi korumalıyız. Yangınları fırsat bilip yapılaşmaya açmak büyük suç” dedi.

Menderes ve Yamanlar’daki yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yetersiz olduğunu, ormanların korunması için havadan söndürme gibi etkili önlemler gerektiğini ifade etti.