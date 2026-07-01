İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen 'Huzurun Yüzyılı' hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele stratejisini değerlendirdi. Bakan Çiftçi, 2026 yılının 'Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı' ilan edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen 'Huzurun Yüzyılı' Hedefi Doğrultusunda Ülkemizin Organize Suç Örgütleriyle Mücadele Stratejisi konulu programda, Türkiye'nin organize suçla mücadele vizyonunu katılımcılarla paylaştıklarını belirtti.

Konferansta organize suç örgütleriyle mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarının ele alındığını ifade eden Bakan Çiftçi, 'Siber Alanda Organize Suç Örgütleriyle Mücadele', 'Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler', 'Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele' ve 'Güncel Operasyonlar' başlıklarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Çiftçi, suç örgütlerine yönelik mücadelenin yalnızca failleri değil, finans kaynaklarını, lojistik ağlarını, dijital izlerini ve ulusal ile uluslararası bağlantılarını da hedef alan bütüncül bir anlayışla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Çiftçi, bu kapsamda 2026 yılını 'Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı' ilan ettiklerini belirterek, gerçekleştirilen operasyonlar, elde edilen sonuçlar ve mücadelenin geldiği noktaya ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Çiftçi, 'Hiçbir suç örgütünün kendisini hukukun üstünde göremeyeceği, hiçbir suç odağının milletimizin huzurunu tehdit edemeyeceği bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Huzurun Yüzyılı' yapmak ve organize suç örgütlerine nefes aldırmayan mücadelemizi kesintisiz şekilde devam ettirmektir.' ifadelerini kullandı.