Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi'ne yeni bulvar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 metre genişliğinde yeni bir bulvar oluşturmak için Akçeağaç Caddesi'nde (615. Cd.) yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Eş zamanlı olarak BUSKİ ekipleri de yeni bulvarda trafik akışının kesintisiz devam etmesi için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına devam ediyor. BUSKİ ekipleri, 24 metre uzunluğunda, 2x4x3 metre ölçülerinde kutu kesit menfez imalatı gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü çalışmalar sayesinde bölgede yaşam kalitesinin arttığını vurgulayan Balkan Mahallesi Muhtarı Samet Sönmez, 'Mahallemizin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale gelmesi için emek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.' dedi.